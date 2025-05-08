«Манчестер Юнайтед» и «Атлетик» сыграют в полуфинале Лиги Европы 8 мая

«Манчестер Юнайтед» и «Атлетик» сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы в четверг, 8 мая. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Отслеживать ключевые события и результат игры «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик» можно в матч-центре нашего сайта.

Лига Европы. 1/2 финала.

08 мая, 22:00. Old Trafford (Манчестер)

Матч в Манчестере в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Трансляция начнется в 22.00 мск..

Первый матч между соперниками состоялся 1 мая в Бильбао и завершился победой манчестерцев — 3:0.