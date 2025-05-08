«Манчестер Юнайтед» и «Атлетик» сыграют в ответном матче полуфинала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» и «Атлетик» сыграют в ответном полуфинальном матче Лиги Европы в четверг, 8 мая. Игра на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) начнется в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик» изучайте в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. 1/2 финала.

08 мая, 22:00. Old Trafford (Манчестер)

Матч в Манчестере в прямом эфире транслирует онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент стримингового сервиса доступен по подписке).

Первый матч между соперниками состоялся в Бильбао 1 мая и завершился победой манкунианцев — 3:0.

Победитель противостояния «Манчестер Юнайтед» и «Атлетика» в финале Лиги Европы-2024/25 21 мая в Бильбао (Испания) сыграет с победителем пары «Буде-Глимт» — «Тоттенхэм». Первый матч этих соперников в Лондоне завершился со счетом 3:0 в пользу «шпор», ответная игра в Буде — 8 мая.