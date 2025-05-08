Футбол
Лига Европы
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига Европы

8 мая, 13:10

«Манчестер Юнайтед» — «Атлетик»: трансляция матча Лиги Европы начнется в 22.00 мск

«Манчестер Юнайтед» и «Атлетик» сыграют в ответном матче полуфинала Лиги Европы
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Манчестер Юнайтед» и «Атлетик» сыграют в ответном полуфинальном матче Лиги Европы в четверг, 8 мая. Игра на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) начнется в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик» изучайте в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. 1/2 финала.
08 мая, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
4:1
Атлетик

Матч в Манчестере в прямом эфире транслирует онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент стримингового сервиса доступен по подписке).

Первый матч между соперниками состоялся в Бильбао 1 мая и завершился победой манкунианцев — 3:0.

Победитель противостояния «Манчестер Юнайтед» и «Атлетика» в финале Лиги Европы-2024/25 21 мая в Бильбао (Испания) сыграет с победителем пары «Буде-Глимт» — «Тоттенхэм». Первый матч этих соперников в Лондоне завершился со счетом 3:0 в пользу «шпор», ответная игра в Буде — 8 мая.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лига Европы УЕФА
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Манчестер Юнайтед
Читайте также
На Украине посоветовали Зеленскому уволить главу его офиса Ермака
Карпин отказался от 3 млн евро, на смену могут прийти Черчесов или Шахин. Что произошло после увольнения главного тренера «Динамо»
На газопроводе в Омской области после взрыва произошло возгорание
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Daily Express заявил о страхе Запада перед «Посейдоном»
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: время начала матча Лиги Европы и где смотреть трансляцию

«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: трансляция матча Лиги Европы начнется в 22.00 мск

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости