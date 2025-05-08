«Манчестер Юнайтед» — «Атлетик»: стартовые составы на матч Лиги Европы

Стали известны стартовые составы на матч между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетиком» в ответном матче полуфинала Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, Магуайр, Йоро, Доргу, Линделёф, Угарте, Каземиро, Фернандеш, Гарначо, Хойлунд.

«Атлетик»: Агирресабала, У. Нуньес, Горосабель, Е. Альварес, Берчиче, И. Руис, Хаурехисар, Джало, У. Гомес, Беренгер, Саннади.

Игра пройдет в Манчестере. Начало — в 22.00 по московскому времени.