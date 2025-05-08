Футбол
8 мая, 23:50

«Манчестер Юнайтед» выбил «Атлетик» из Лиги Европы

Алина Савинова
8 мая. «Манчестер Юнайтед» победил «Атлетик» в Лиге Европы (4:1).
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы — 4:1. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

На 31-й минуте полузащитник Микель Хаурегисар вывел испанскую команду вперед. На 72-й минуте Мэйсон Маунт сравнял счет. В концовке матча «красные дьяволы» забили еще три гола усилиями Каземиро, Расмуса Хейлунна и Мэйсона Маунта.

«МЮ» и «Тоттенхэм» могут спасти сезон в финале Лиги Европы, «Челси» сразится за Лигу конференций с ярким «Бетисом»

«Манчестер Юнайтед» победил «Атлетик» по сумме двух матчей (7-1) и вышел в финал Лиги Европы. За трофей команда Рубена Аморима поборется с «Тоттенхэмом». Решающий матч запланирован на 21 мая.

Лига Европы. 1/2 финала.
08 мая, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
4:1
Атлетик
  • samozvanets

    Я не про нарушения ффп клубами, я про саму систему. Условному Бетису разрешили в своей Севилье тратить/зарабатывать также как и Челси в Лондоне. Только вот СТОЛЬКО ЖЕ заработать он не сможет НИКОГДА. И дело ни в легендарности клубов, ни в маркетинге, ни в управлении, а в ёмкости рынков (болельщиков). Так что сама система ФФП в действующем виде не просто увеличивает неравенство, но и лишает всех шансов его преодолеть. Продолжая этот путь, мы будем вспоминать финалы Интера, как финалы Порту, а раньше Црвены Звезды.

    09.05.2025

  • serkonol

    касательно ффп. сколько сезонов шпоры и мю находились во втором десятке апл?

    09.05.2025

  • cермЯга

    Да, заруба будет некислая Впервые за много лет появилось желание финал ЛЕ глянуть.

    09.05.2025

  • Вяземский

    Вилланы вместо Н или Ч))

    09.05.2025

  • Жоржиньо Вартанейра

    с фейр плей у них все норм, почитай статью "как «Манчестер Юнайтед» богатеет, даже не выигрывая трофеи", там примерно пояснили что и как

    09.05.2025

  • Жоржиньо Вартанейра

    МЮ и Тоттенхем давно уже наплевали на АПЛ, там уже ловить нечего, и чтобы как то сохранить лицо бьются в ЛЕ

    09.05.2025

  • samozvanets

    Ну вот так, команды из АПЛ зоны близкой к вылету, в стыковом матче определят… нет, не участника, отправляющегося в чемпионшип (низшую лигу), а в лигу Чемпионов. Ну, сюр… Да, занимательный факт, у этих двоих из второй (!) десятки АПЛ составы в сумме стоят дороже, чем РПЛ вся, вместе взятая. Всё норм с финансовым фэйр-плэй? Ну ок, смотрим футбол. Испанцы полностью слили соревнования лиг, а больше и некому бодаться. Такими темпами скоро Астон Вилла может оказаться чуть больше и дороже, чем какие-то, скажем, сливочные «галактикос»…

    09.05.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Общая стоимость: Тоттенхэм Хотспур - 836,10 млн € Манчестер Юнайтед - 699,25 млн € Атлетик Бильбао - 367,00 млн € Будё-Глимт - 43,15 млн € Тут даже Ротенбергу трудно обделаться будет:rolling_eyes:

    09.05.2025

  • Pablo_75

    Судя по матчу МЮ-Атлетик - АПЛ не только сильна, а в ней какая-то аномалия. МЮ очень даже силён, почему он на 15-м месте - знать не знаю, наверняка он сильнее какого-нибудь Брентфорда или Фулхэма, и намного. Общая оценка сохраняется - в АПЛ шесть команд уровня плей-офф ЛЧ, плюс периодически всякие Лестеры и А Виллы выстреливают. Безусловно сильнейшая лига мира, если брать общий уровень, а не первые 2-3 суперклуба.

    09.05.2025

  • Pablo_75

    А я правильно понимаю, что от Англии в ЛЧ попадут 6 команд? Пять как от первой по рейтингу лиги и шестая - победитель ЛЕ? Ничего так составчик - Ливерпуль, Арсенал, Сити, Ньюкасл, Челси и МЮ (или Шпоры)...

    09.05.2025

  • Секир-башка

    Финал со шпорами будет интересен. На кону жирный кусок - путевка в ЛЧ.

    09.05.2025

  • Павел Леонидович

    что ж... МЮ раздухарился, пора б Амориму брать трофей

    09.05.2025

  • hant64

    Это какой-то сюр - за кубок Лиги Европы будут биться два аутсайдера АПЛ - да, команды с именем, безусловно, но они прямо сейчас на 15 и 16 местах в турнирной таблице. Вот и не ясен ответ на вопрос - это АПЛ так сильна, или в Лиге Европы один отстой играл в этом году?

    09.05.2025

