«Манчестер Юнайтед» выбил «Атлетик» из Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы — 4:1. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

На 31-й минуте полузащитник Микель Хаурегисар вывел испанскую команду вперед. На 72-й минуте Мэйсон Маунт сравнял счет. В концовке матча «красные дьяволы» забили еще три гола усилиями Каземиро, Расмуса Хейлунна и Мэйсона Маунта.

«Манчестер Юнайтед» победил «Атлетик» по сумме двух матчей (7-1) и вышел в финал Лиги Европы. За трофей команда Рубена Аморима поборется с «Тоттенхэмом». Решающий матч запланирован на 21 мая.