«Манчестер Юнайтед» примет «Атлетик» в ответном матче полуфинала Лиги Европы в четверг, 8 мая. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, начало — в 22.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига Европы. 1/2 финала.

08 мая, 22:00. Old Trafford (Манчестер)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый ресурс. Платформа также проведет перекличку игрового вечера Лиги Европы и Лиги конференций в формате мульткаста (лучшие моменты ответных полуфиналов в одном окне).

Первая игра «МЮ» и «Атлетика» завершилась победой английского клуба в гостях со счетом 3:0. Победитель противостояния в финале встретится с «Тоттенхэмом» или «Буде-Глимтом» (первая игра — 3:1 в пользу лондонцев).