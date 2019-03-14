"Мальме" случайно украл у "Челси" мячи со стадиона "Стэмфорд Бридж"

"Мальме" после матча с "Челси" в 1/16 финала Лиги Европы случайно увез мячи со стадиона "Стэмфорд Бриджа", сообщает The Sun. Игра состоялась 21 февраля и завершилась в пользу лондонцев со счетом 3:0.

Работники шведского клуба перепутали мячи и по ошибке погрузили чужие в свой автобус. В сумках находились 20 мячей стоимостью 2400 евро. В аэропорту "Мальме" обнаружил мячи и отвез их обратно. В "Челси" не держат обиды на своих коллег из Швеции, так как это была случайность.

Лондонцы вышли в 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии они встречаются с киевским "Динамо". Первый матч завершился в пользу "Челси" - 3:0, ответная игра в Киеве состоится сегодня.