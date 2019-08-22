Малкольм Баду: «Если «Спартак» хочет сыграть в группе Лиги Европы, то должен побеждать «Брагу»

Защитник «Спартака» Малкольм Баду перед первым матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Браги»? надеется на победу. По словам игрока, стоит брать пример с «Краснодара», обыгравшего в квалификации Лиги чемпионов «Порту».

— Нас ждет очень важная игра против «Браги», — цитируют «Известия» Баду. — Если мы хотим выступать в групповом турнире Лиги Европы, то должны побеждать. Надеюсь, нам удастся это сделать. «Брага» — очень сильная команда, но если мы сыграем так же, как в недавнем дерби, то у нас обязательно все получится. Мы знаем, что можем обыграть эту португальскую команду, и недавняя победа «Краснодара» над «Порту» — отличный пример для нас.

Встреча пройдет в четверг, 22 августа. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Брага» — «Спартак» (начало — 21.45, время московское)