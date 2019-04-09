Мальенко рассудит "Арсенал" и "Наполи" в четвертьфинале Лиги Европы

Стали известны арбитры, которые буду работать на первых матчах 1/4 финала Лиги Европы, информирует официальный сайт УЕФА.

Матч "Арсенал" – "Наполи" обслужит испанская бригада арбитров во главе с Альберто Ундиано Мальенко. 45-летнему рефери будут помогать ассистенты Рауль Кабанеро и Иньиго Прието Лопес. Резервный судья – Диего Барберо. Дополнительные рефери – Хавьер Эстрада Фернандес и Хосе Луис Мунуэра.

На игре "Вильярреал" – "Валенсия" будет работать бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. 35-летнему рефери будут помогать ассистенты Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. Резервный судья – Константин Хадзидакис. Дополнительные рефери – Крейг Поусон и Андре Марринер.

Матч "Славия" – "Челси" обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. 37-летнему рефери будут помогать ассистенты Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер. Резервный судья – Эдуард Байтингер. Дополнительные рефери – Даниэль Зиберт и Саша Штегеманн.

На игре "Бенфика" – "Айнтрахт" будет работать бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тэйлором. 40-летнему рефери будут помогать ассистенты Гэри Бисуик и Адам Нанн. Резервный судья – Ли Беттс. Дополнительные рефери – Стюарт Эттуэлл и Мартин Аткинсон.

Первый четвертьфинальные матчи Лиги Европы пройдут 11 апреля. Начало всех встреч – в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы: плей-офф, даты и расписание матчей