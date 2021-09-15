Максименко: «Нам нечего сказать, не потому что не хотим»
20:24
Голкипер «Спартака» Александр Максименко был немногословен после поражения в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы от «Легии» (0:1).
— Нам нечего сказать, не потому что не хотим... — отрезал голкипер.
Команды представляют группу C, также в ней выступают итальянский «Наполи» и английский «Лестер», которые проведут матч 16 сентября в Англии. Во втором туре «Спартак» в гостях сыграет с «Наполи» 30 сентября, «Легия» в этот же день дома встретится с «Лестером».
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