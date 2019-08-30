Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Максименко — худший игрок матча «Спартака» и «Браги» по индексу InStat

00:58
Теги:

Голкипер «Спартака» Александр Максименко стал худшим игроком ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Браги» (1:2) по версии InStat с индексом 198. Всего на один балл больше набрал нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе.

Лучшим игроком встречи стал автор дубля в составе португальцев Рукарду Орта — 320.

У москвичей отличился защитник Айртон — 307. На его счету 16 выигранных единоборств (73%), девять удачных обводок (75%) и пять успешных отборов из пяти попыток. (Денис Аль-Юсифи)

Лига Европы: новости и статьи, обзоры, расписание матчей

Спартак — Брага

Опрос

проголосовало: 6927
Все опросы
Кто виноват в вылете «Спартака» из Лиги Европы?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Провал «Спартака» и «Арсенала»




Прямой эфир
Прямой эфир