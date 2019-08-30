Максименко — худший игрок матча «Спартака» и «Браги» по индексу InStat
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Голкипер «Спартака» Александр Максименко стал худшим игроком ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Браги» (1:2) по версии InStat с индексом 198. Всего на один балл больше набрал нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе.
Лучшим игроком встречи стал автор дубля в составе португальцев Рукарду Орта — 320.
У москвичей отличился защитник Айртон — 307. На его счету 16 выигранных единоборств (73%), девять удачных обводок (75%) и пять успешных отборов из пяти попыток. (Денис Аль-Юсифи)
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