Голкипер «Спартака» Александр Максименко стал худшим игроком ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Браги» (1:2) по версии InStat с индексом 198. Всего на один балл больше набрал нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе.

Лучшим игроком встречи стал автор дубля в составе португальцев Рукарду Орта — 320.

У москвичей отличился защитник Айртон — 307. На его счету 16 выигранных единоборств (73%), девять удачных обводок (75%) и пять успешных отборов из пяти попыток. (Денис Аль-Юсифи)

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