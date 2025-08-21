«Маккаби» Тель-Авив и «Динамо» Киев встретятся в отборе Лиги Европы

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) и «Динамо» Киев (Украина) встретятся в первом матче плей-офф отбора Лиги Европы в четверг, 21 августа. Игра пройдет на нейтральном поле в Сербии и начнется в 21.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига Европы. Раунд плей-офф.

21 августа 2025, 21:00. TSC Arena (Бачка-Топола)

Ответная игра состоится через неделю, 28 августа. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в общий этап Лиги Европы.

В третьем квалификационном раунде «Риека» прошла «Шелбурн» из Ирландии с общим счетом 4:3, а ПАОК обыграл австрийский «Вольфсбергер» (1:0).

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм», победивший «Манчестер Юнайтед» в финале сезона-2024/25.