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21 августа 2025, 18:30

«Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев: трансляция матча раунда плей-офф Лиги Европы онлайн

«Маккаби» Тель-Авив и «Динамо» Киев встретятся в отборе Лиги Европы
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) и «Динамо» Киев (Украина) встретятся в первом матче плей-офф отбора Лиги Европы в четверг, 21 августа. Игра пройдет на нейтральном поле в Сербии и начнется в 21.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига Европы. Раунд плей-офф.
21 августа 2025, 21:00. TSC Arena (Бачка-Топола)
Маккаби Тель-Авив
3:1
Динамо К

Ответная игра состоится через неделю, 28 августа. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в общий этап Лиги Европы.

В третьем квалификационном раунде «Риека» прошла «Шелбурн» из Ирландии с общим счетом 4:3, а ПАОК обыграл австрийский «Вольфсбергер» (1:0).

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм», победивший «Манчестер Юнайтед» в финале сезона-2024/25.

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