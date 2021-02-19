«Шахтер» на выезде переиграл «Маккаби»

Донецкий «Шахтер» обыграл тель-авивский «Маккаби» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:0). Алан Патрик на 31-й минуте вывел украинскую команду вперед. Тете в концовке удвоил преимущество.

Ответная встреча состоится в следующий четверг, 25 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

Первый матч

«Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — «Шахтер Д» (Украина) — 0:2 (0:1)

Голы: Патрик, 31 (0:1). Тете, 90+3 (0:2).

«Маккаби Тель-Авив»: Тененбаум, Тиби, Саборит, Жералдес, Эрнандес, Рикан (Голаса, 63), Глазер, Д.Перец, Битон (Хозез, 46), Бен-Хаим (Блэкмен, 63), Пешич (Геррреро, 85).

«Шахтер Д»: Трубин, Кривцов, Матвиенко, Додо, Витао, Степаненко, Тайсон (Коноплянка, 77), Патрик (Маркос Антониу, 89), Марлос (Майкон, 77), Мораэс (Фернанду, 89), Соломон (Тете, 73).

Предупреждения: Марлос, 41. Глазер, 64. Тайсон, 75. Д.Перец, 83.

Судья: Летексье (Франция).

18 февраля. Тель-Авив. Стадион «Блумфилд».