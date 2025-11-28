«Лион» разгромил «Маккаби» и вышел на первое место в Лиге Европы

«Лион» разгромил «Маккаби» в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы — 6:0. Игра прошла на стадионе «ТСЦ Арена» в Сербии.

Французская команда забила по три гола в каждом из таймов. Капитан «ткачей» Корентен Толиссо оформил хет-трик, а также по голу забили Винисиус Абнер, Мусса Ниакате и Адам Карабец.

«Лион» набрал 12 очков и вышел на первое место в турнирной таблице общего этапа. «Маккаби» опустился на 35-ю строчку — 1 очко.

В следующем туре «Лион» встретится с «Гоу Эхед Иглз», а «Маккаби» сыграет против «Штутгарта».