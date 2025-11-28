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28 ноября 2025, 00:52

«Лион» разгромил «Маккаби» и вышел на первое место в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Корентен Толиссо.
Фото Reuters

«Лион» разгромил «Маккаби» в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы — 6:0. Игра прошла на стадионе «ТСЦ Арена» в Сербии.

Французская команда забила по три гола в каждом из таймов. Капитан «ткачей» Корентен Толиссо оформил хет-трик, а также по голу забили Винисиус Абнер, Мусса Ниакате и Адам Карабец.

«Лион» набрал 12 очков и вышел на первое место в турнирной таблице общего этапа. «Маккаби» опустился на 35-ю строчку — 1 очко.

В следующем туре «Лион» встретится с «Гоу Эхед Иглз», а «Маккаби» сыграет против «Штутгарта».

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур.
27 ноября 2025, 23:00. TSC Arena (Бачка-Топола)
Маккаби Тель-Авив
0:6
Лион
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