Магуайр сказал, что «Манчестер Юнайтед» хотел обыграть «Рому» и в ответном матче

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр после выхода в финал Лиги Европы отметил, что это большое достижение. Английская команда по сумме двух встреч в 1/2 финала обыграла «Рому».

«Это большое достижение. Мы не выиграли сегодня, что немного расстраивает, но мы хорошо старались в первом матче. Этот матч мы начали нервно. Они прессинговали один в один, поэтому игра часто шла от штрафной до штрафной. Мы не хотим проигрывать. Вообще. Мы подходили к этой игре с мыслями о победе. Мы хотели отпраздновать сегодня победу, но не можем не радоваться тому, что прошли полуфинальную стадию. Теперь надо выиграть финал!» — цитирует пресс-служба УЕФА Магуайра.