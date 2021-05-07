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Магуайр сказал, что «Манчестер Юнайтед» хотел обыграть «Рому» и в ответном матче

01:23

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр после выхода в финал Лиги Европы отметил, что это большое достижение. Английская команда по сумме двух встреч в 1/2 финала обыграла «Рому».

«Это большое достижение. Мы не выиграли сегодня, что немного расстраивает, но мы хорошо старались в первом матче. Этот матч мы начали нервно. Они прессинговали один в один, поэтому игра часто шла от штрафной до штрафной. Мы не хотим проигрывать. Вообще. Мы подходили к этой игре с мыслями о победе. Мы хотели отпраздновать сегодня победу, но не можем не радоваться тому, что прошли полуфинальную стадию. Теперь надо выиграть финал!» — цитирует пресс-служба УЕФА Магуайра.

Рома — Манчестер Юнайтед

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