Магомед-Шапи Сулейманов: "В матче с "Байером" я больше отрабатывал в обороне"

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов после ничьей против "Байера" (0:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы заявил, что для первого официального матча в году команда сыграла неплохо, и у нее есть все шансы пройти в следующую стадию турнира, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Результат закономерен, обе команды имели моменты, - отметил Сулейманов. - У "Байера" идет сезон, поэтому ему было легче, чем нам, но я думаю, что для первой официальной игры в году мы сыграли неплохо. Первые 65-70 минут команда выглядела хорошо, потом,конечно, подсела, но это всего лишь первая игра.



- Как оцените шансы на ответный матч?



- 50 на 50, каждая команда может пройти, и мы будем для этого все делать.



- Действия "Байера" были ожидаемыми?



- Да, мы все просмотрели. Эти передачи между линиями, все при новом тренере игроки делают хорошо, и мы к этому готовились.



- Все привыкли, что вы выходите и забиваете. Что на этот раз случилось?



- Я мало с мячом соприкасался, потому что больше приходилось в обороне отрабатывать. Но думаю, дальше будет все нормально.



- Насколько сильно не хватало игроков основы - Ари, Газинского, Рамиреса?



- Конечно, они лидеры команды, и это немного сыграло свою роль. Но те футболисты, которые вышли, смогли заменить их.



- Что требовал от вас тренер перед вашим выходом на поле?



- Мурад Олегович сказал работать вперед и искать зоны, чтобы получать мяч. Но мы в последние 20 минут больше оборонялись, потому не получилось полностью установку выполнить.



- Что будет главным в следующем матче для прохода в 1/8 финала Лиги Европы?



- Мы не должны отходить от своего футбола, играть в атаку и верить, что сможем победить. Мы в себе уверены.