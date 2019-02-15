00:43 | Футбол — Лига Европы

Магомед-Шапи Сулейманов: "В матче с "Байером" я больше отрабатывал в обороне"

Обсудить
0

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов после ничьей против "Байера" (0:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы заявил, что для первого официального матча в году команда сыграла неплохо, и у нее есть все шансы пройти в следующую стадию турнира, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Результат закономерен, обе команды имели моменты, - отметил Сулейманов. - У "Байера" идет сезон, поэтому ему было легче, чем нам, но я думаю, что для первой официальной игры в году мы сыграли неплохо. Первые 65-70 минут команда выглядела хорошо, потом,конечно, подсела, но это всего лишь первая игра.

- Как оцените шансы на ответный матч?

- 50 на 50, каждая команда может пройти, и мы будем для этого все делать.

- Действия "Байера" были ожидаемыми?

- Да, мы все просмотрели. Эти передачи между линиями, все при новом тренере игроки делают хорошо, и мы к этому готовились. 

- Все привыкли, что вы выходите и забиваете. Что на этот раз случилось?

- Я мало с мячом соприкасался, потому что больше приходилось в обороне отрабатывать. Но думаю, дальше будет все нормально.

- Насколько сильно не хватало игроков основы - Ари, Газинского, Рамиреса?

- Конечно, они лидеры команды, и это немного сыграло свою роль. Но те футболисты, которые вышли, смогли заменить их.

- Что требовал от вас тренер перед вашим выходом на поле?

- Мурад Олегович сказал работать вперед и искать зоны, чтобы получать мяч. Но мы в последние 20 минут больше оборонялись, потому не получилось полностью установку выполнить. 

- Что будет главным в следующем матче для прохода в 1/8 финала Лиги Европы?

- Мы не должны отходить от своего футбола, играть в атаку и верить, что сможем победить. Мы в себе уверены.

Загрузка...
Материалы сюжета: Лига Европы. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
Материалы других СМИ