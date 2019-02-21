Магомед Оздоев: "Думаю, "Фенербахче" был напуган поддержкой зенитовских болельщиков"

Полузащитник "Зенита" и автор первого гола в матче с "Фенербахче" (3:1) Магомед Оздоев после победы ответил на вопросы журналистов. Петербургский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

– Вы почти не праздновали ваш гол. Почему?

– Я был рад, что забил, но понимал – как и все мы, – что играть еще очень много времени и надо сконцентрироваться на матче.

– Как считаете, "Зенит" сегодня удивил турецкую команду?

– Дома играть всегда хорошо – весь стадион, столько болельщиков поддерживают и гонят команду вперед. Думаю, соперник был этим напуган.

– Когда турки забивали гол, показалось, что вы с Анюковым немного не разобрались, кому держать бьющего игрока. Это так?

– Ну вы же разобрались в этом моменте.

– Мы посмотрели повтор. Какое мнение у вас?

– Думаю, что мы пропустили гол, ответили и выиграли. Разбор будет уже с тренерским штабом.

– Две совершенно разные игры – в Стамбуле и сегодня. Почему?

– На выезде был первый официальный матч после большого отпуска. Было реально тяжело – парни сначала это чувствовали, потом втянулись. Нельзя сказать, что в Стамбуле провели плохой матч – команда отыграла великолепно, но не повезло, были моменты. А сегодня уже был игровой тонус, к тому же играли дома.

– Есть пожелания по следующему сопернику?

– Не знаю, кто вышел. Кто достанется, тот и достанется. Самое главное – проходить дальше. (Егор Бычков)