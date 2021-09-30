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Мацуев — о победе «Спартака»: «Витория доказал, что мы можем бороться с любыми командами»

22:42
Руй Витория. Фото Reuters
Руй Витория. Фото Reuters
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Народный артист России, болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал «СЭ» победу «Спартака» над «Наполи» (3:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

«При любой победе любимого клуба я испытываю особые эмоции. Утром списывались со Станиславом Черчесовым, вспоминали матч 1990 года. Немного с иронией говорили: вот бы так сегодня сыграть. Кто бы знал, что так все сложится. Надеюсь, это не просто вспышка, а начало нового подъема. Мы все этого ждем. Дай бог, чтобы этот матч дал импульс к возвращению к своей игре и результатам. Руй Витория сегодня доказал, что мы можем бороться с любыми командами. Давайте прикроем рты нашим критикам и порадуемся за результат», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В составе красно-белых в матче с «Наполи» дублем отметился нападающий Квинси Промес, еще один гол на счету хавбека Михаила Игнатова.

«Спартак» с 3 очками занимает второе место в турнирной таблице группы С. У «Наполи» третья строчка и 1 балл.

Наполи — Спартак

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Данил Алешин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»