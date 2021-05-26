Люк Шоу рад, что на финале Лиги Европы будут фанаты

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу перед финалом Лиги Европы против «Вильярреала» отметил, что будет рад присутствию фанатов на стадионе.

«Будет здорово снова сыграть при болельщиках. Нам уже посчастливилось испытать это, особенно на «Олд Траффорд». Мурашки бегут по коже, и вообще здорово снова видеть их. Хорошо, что они смогут нас поддержать. Надеюсь, подарим им хорошие впечатления на долгую память.

Все спокойны и расслаблены. Наслаждаемся тем, что попали в финал. Тем более что финалов у нас не было давно. После великолепной победы на «Вулверхэмптоном» мы изучали «Вильярреал», однако, чтобы завершить сезон достойно, необходимо сфокусироваться на своей игре", — цитирует Шоу официальный сайт УЕФА.

Матч «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится 26 мая в Гданьске (Польша). Начало в 22.00 по московскому времени.