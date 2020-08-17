Форвард «Севильи» Люк де Йонг поделился впечатлениями после матча с «Манчестер Юнайтед» (2:1) в полуфинале Лиги Европы. Он забил решающий мяч в этой игре.

«У нас была небольшая вечеринка, — цитирует игрока официальный сайт УЕФА. — Здорово, что «Севилья» сыграет в еще одном финале. Мы отпраздновали это событие в раздевалке. Последние несколько матчей были трудными — я не попадал в стартовый состав. Но я всегда говорю тренерам, что готов, если я нужен. Сегодня это сработало. Мы испытывали серьезные проблемы в какой-то момент — «МЮ» здорово наседал.

Спасибо Буну, который спас нас несколько раз при счете 1:1. Потом я получил шанс выйти на поле и забил победный мяч. Это как раз то, что хочет сделать каждый игрок, который выходит на замену. Я знаю, как играет Навас. Он всегда старается пройти защитника и быстро подать в штрафную. Мне кажется, там был небольшой рикошет, поэтому защитники немного растерялись. Я просто бежал вперед к воротам и надеялся, что мяч придет туда. Навас сделал идеальную передачу.

Мы ставили перед собой несколько задач в этом сезоне. Хотели пробиться в Лигу чемпионов через чемпионат Испании и сделали это. Хотим также выиграть Лигу Европы, поскольку это большой турнир для «Севильи». Выход в финал этого турнира очень важен для всех, кто как-то связан с «Севильей». Для нас в том числе. Нам представилась замечательная возможность выиграть трофей. Надо как следует подготовиться к финалу.

Здорово, что вышли в финал. Замечательные чувства. Сегодня мы провели очень хороший матч, наш вратарь сыграл выше всяких похвал. Теперь можем расслабиться и спокойно посмотреть второй полуфинал в надежде, что им потребуется 120 минут или больше, чтобы определить победителя".

В финале «Севилья» сыграет с победителем матча «Интер» — «Шахтер».