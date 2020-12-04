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Ляказетт рад возвращению фанатов на стадионы в Англии

03:36

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт после победы над «Рапидом» в 5-м туре Лиги Европы (4:1) отметил присутствие фанатов на трибунах. Француз считает, что болельщики помогли им выиграть.

— Это было потрясающе — мы были так рады видеть сегодня фанатов, это действительно помогло нам во время игры, даже в плохие моменты они заставляли нас играть хорошо, — цитирует пресс-служба УЕФА Ляказетта. — Очевидно, мы играли хорошо.

Мне было нелегко в последние пару недель, но рад был увидеть фанатов на трибунах. Мне очень понравилось сегодня вечером, благодаря им. Сегодня вечером хотели одержать пятую победу подряд, что мы и сделали. Теперь есть время снова сосредоточиться на дерби.

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