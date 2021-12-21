Лунев рассказал об эмоциях перед дебютным матчем за «Байер»

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунев прокомментировал свой дебютный матч за немецкий клуб. В матче Лиги Европы с «Ференцвароше» (1:1) футболист отыграл 90 минут.

«Узнал от тренера, что буду играть против «Ференцвароша». У меня было только одно слово: «наконец-то». Я не был взволнован, я был сосредоточен. Волновался, конечно, это была моя первая официальная игра с марта.

Я хотел использовать возможность и проявить себя, но получилось нехорошо, потому что мы не выиграли. Один удар, один гол. Конечно, я этого не ожидал, и я не в восторге. Но кто видео игру, тот скажет, что я играл неплохо», — цитирует Лунева пресс-служба клуба.

29-летний Лунев перешел в леверкузенский клуб в июле 2021 года, подписав контракт на два сезон.