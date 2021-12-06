Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Лунев дебютирует за «Байер» в матче Лиги Европы против «Ференцвароша»

18:20
Андрей Лунев. Фото ФК «Байер».
Андрей Лунев. Фото ФК «Байер».
Теги:

Голкипер «Байера» Андрей Лунев должен выйти в стартовом составе в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша». Для россиянина это будет дебют за немецкий клуб.

«Андрей Лунев начнет этот матч в стартовом составе, мы уже это обсудили с ним. Он всегда хорошо тренировался и заслужил этот шанс», — приводит слова главного тренера «Байера» Херардо Сеоано Kicker.

Матч «Ференцварош» — «Байер» пройдет 9 декабря в Будапеште.

Напомним, летом 2021 года у Лунева истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Он подписал контракт с немецким клубом на правах свободного агента.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
На Украине назвали единственный способ избежать капитуляции перед РФ
0
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»