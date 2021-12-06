Лунев дебютирует за «Байер» в матче Лиги Европы против «Ференцвароша»
18:20
Голкипер «Байера» Андрей Лунев должен выйти в стартовом составе в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша». Для россиянина это будет дебют за немецкий клуб.
«Андрей Лунев начнет этот матч в стартовом составе, мы уже это обсудили с ним. Он всегда хорошо тренировался и заслужил этот шанс», — приводит слова главного тренера «Байера» Херардо Сеоано Kicker.
Матч «Ференцварош» — «Байер» пройдет 9 декабря в Будапеште.
Напомним, летом 2021 года у Лунева истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Он подписал контракт с немецким клубом на правах свободного агента.
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