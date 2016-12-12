Лукаш Ваха: "Ростов" - это худший жребий. Лучше бы достался "Краснодар"

Полузащитник "Спарты" Лукаш Ваха после жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы отметил, что "Ростов" был худшим вариантом из всех возможных. По его словам, более предпочтительным жребием был бы "Краснодар". В прошлом сезоне на этой же стадии турнира чехи прошли "быков", обыграв их в двух матчах - 1:0, 3:0.

- Мы были готовы ко всему, но это действительно худший вариант из всех возможных, - приводит пресс-служба "Спарты" слова Вахи. - Лучше бы нам достался "Краснодар", с которым мы играли в прошлом сезоне. Плохой жребий. "Ростов" показал свою силу в Лиге чемпионов. Например, в матче с "Баварией". С другой стороны, на этот матч недалеко добираться.

Было бы хорошо, чтобы мы снова прошли команду из России, но на этот раз будет очень трудно. Небольшое преимущество нам дает то, что ответный матч будет на нашем поле.