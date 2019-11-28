Лукас Сантос — о матче с «Лудогорцем»: «Лучше не говорить о реванше, но держать его в уме»
28 ноября 2019, 10:41
Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги Европы против «Лудогорца». В первом круге болгарский клуб разгромил армейцев 5:1.
— Лучше не говорить о реванше, но держать его в уме, — цитирует официальный Twitter ЦСКА Сантоса. — Нужно реализовывать свои шансы в первом тайме, если мы сумеем их создать. Забьем мы один, два или пять, или не забьем вообще — этого я не знаю. В первую очередь нам необходимо просто добиться победы.
Игра ЦСКА — «Лудогорец» состоится сегодня на «ВЭБ Арене», начало — в 20.55 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур
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