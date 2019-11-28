Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги Европы против «Лудогорца». В первом круге болгарский клуб разгромил армейцев 5:1.

— Лучше не говорить о реванше, но держать его в уме, — цитирует официальный Twitter ЦСКА Сантоса. — Нужно реализовывать свои шансы в первом тайме, если мы сумеем их создать. Забьем мы один, два или пять, или не забьем вообще — этого я не знаю. В первую очередь нам необходимо просто добиться победы.

Игра ЦСКА — «Лудогорец» состоится сегодня на «ВЭБ Арене», начало — в 20.55 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА — «Лудогорец»