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Лукас Сантос — о матче с «Лудогорцем»: «Лучше не говорить о реванше, но держать его в уме»

28 ноября 2019, 10:41

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги Европы против «Лудогорца». В первом круге болгарский клуб разгромил армейцев 5:1.

— Лучше не говорить о реванше, но держать его в уме, — цитирует официальный Twitter ЦСКА Сантоса. — Нужно реализовывать свои шансы в первом тайме, если мы сумеем их создать. Забьем мы один, два или пять, или не забьем вообще — этого я не знаю. В первую очередь нам необходимо просто добиться победы.

Игра ЦСКА — «Лудогорец» состоится сегодня на «ВЭБ Арене», начало — в 20.55 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА — «Лудогорец»

Дополнительная информация

https://twitter.com/pfc_cska/status/1199951055234248704

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур




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