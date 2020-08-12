Лукас Окампос: «Встреча с «МЮ» станет для «Севильи» исторической»
06:32
Форвард «Севильи» Лукас Окампос поделился впечатлениями от победы в четвертьфинале Лиги Европы над «Вулверхэмптоном» (1:0).
— Мы мучились, но сделали то, что должно, — приводит слова Окампоса официальный сайт УЕФА. — Все игроки выполнили свою работу, и мы победили.
Мой гол? Я увидел, что кросс Банеги проходит, и сделал то, чего мне так не хватало в этом турнире. Этот момент стал ключевым для сегодняшнего триумфа. Встреча со следующим оппонентом станет для нас исторической. Мы по-настоящему голодны.
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. Финал восьми
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