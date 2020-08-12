Лукас Окампос: «Встреча с «МЮ» станет для «Севильи» исторической»

Форвард «Севильи» Лукас Окампос поделился впечатлениями от победы в четвертьфинале Лиги Европы над «Вулверхэмптоном» (1:0).

— Мы мучились, но сделали то, что должно, — приводит слова Окампоса официальный сайт УЕФА. — Все игроки выполнили свою работу, и мы победили.

Мой гол? Я увидел, что кросс Банеги проходит, и сделал то, чего мне так не хватало в этом турнире. Этот момент стал ключевым для сегодняшнего триумфа. Встреча со следующим оппонентом станет для нас исторической. Мы по-настоящему голодны.