Лукаку забил в десятом матче Лиги Европы подряд, это новый рекорд

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку установил новый рекорд Лиги Европы по количеству матчей с голами подряд. Нападающий забил в десятой игре турнира кряду.

Рекорд! Лукаку забивает в 10 подряд матчах #ЛигаЕвропы! ??? pic.twitter.com/QrlYWnFtWF — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 17, 2020

Футболист сделал дубль в матче 1/2 финала Лиги Европы против «Шахтера» (5:0). Его команда вышла в финал, где сыграет с «Севильей».

27-летний бельгиец в текущем сезоне провел 50 матчей за «Интер» во всех турнирах и забил 33 мяча при шести голевых передачах. В Лиге Европы у него пять матчей, шесть голов и два ассиста.