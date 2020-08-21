Лукаку повторил рекорд «Интера», принадлежащий самому Роналдо

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку открыл счет в финале Лиги Европы против «Севильи». 27-летний форвард во всех турнирах сезона-2019/20 провел 34 гола. Это рекорд для дебютанта миланского клуба.

Лукаку повторил рекорд двукратного обладателя «Золотого мяча» Роналдо, который в сезоне-1997/98 также забил за «Интер» 34 гола во всех турнирах.

Из 34 голов 23 Лукаку забил в серии A, 2 — в Кубке Италии, 2 — в Лиге чемпионов и 7 — в Лиге Европы.