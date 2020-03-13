Луиш Каштру: «Шахтер» добился победы над «Вольфсбургом» благодаря сплоченности»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру после победы над «Вольфсбургом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (3:1) отметил, что его команда была лучше. Он считает, что ключом к победе стала сплоченность.

— Встречались две сильные команды, но наша в целом была лучше и поэтому выиграла, — цитирует пресс-служба УЕФА Каштру. — В Лиге Европы мы идем правильным путем, нужно продолжить им идти. Надо постараться обыграть «Вольфсбург» дома и пройти дальше. Важно идти вперед. Мы добились победы благодаря нашей сплоченности. Замена Исмаили была из-за травмы, остальные — тактическое решение.