«Лудогорец» удержал ничью с «Ференцварошем» и вышел в плей-офф Лиги Европы из группы ЦСКА

«Лудогорец» и «Ференцварош» сыграли вничью в заключительном матче группового турнира Лиги Европы — 1:1. Это позволило болгарскому клубу выйти в плей-офф турнира из группы H.

В параллельном поединке группы «Эспаньол», уже обеспечивший себе место в 1/16 финала, уступил дома ЦСКА 0:1.

Лига Европы

Группа H

«Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия) — 1:1 (1:0)

Голы: Лукоки, 24 (1:0). Сигневич, 90+5 (1:1).

«Лудогорец»: Илиев, Григоре, Терзиев, Недялков, Сисинью, Марселинью, Анисе, Баджи, Кешеру (Икоко, 90+1), Лукоки (Чибота, 77), Вандерсон (Дяков, 84).

«Ференцварош»: Дибус, Блажич, Хайстер, Ботка, Фримпонг, Харатин (Игнатенко, 84), Шигер (Шкварка, 79), Изаэл, Зубков, Нгуен, Боли (Сигневич, 84).

Предупреждения: Фримпонг, 27. Терзиев, 59. Ботка, 66.

Судья: Юг (Словения).

12 декабря. Разград. Стадион «Лудогорец Арена».