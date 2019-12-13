«Лудогорец» удержал ничью с «Ференцварошем» и вышел в плей-офф Лиги Европы из группы ЦСКА
«Лудогорец» и «Ференцварош» сыграли вничью в заключительном матче группового турнира Лиги Европы — 1:1. Это позволило болгарскому клубу выйти в плей-офф турнира из группы H.
В параллельном поединке группы «Эспаньол», уже обеспечивший себе место в 1/16 финала, уступил дома ЦСКА 0:1.
Лига Европы
Группа H
«Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия) — 1:1 (1:0)
Голы: Лукоки, 24 (1:0). Сигневич, 90+5 (1:1).
«Лудогорец»: Илиев, Григоре, Терзиев, Недялков, Сисинью, Марселинью, Анисе, Баджи, Кешеру (Икоко, 90+1), Лукоки (Чибота, 77), Вандерсон (Дяков, 84).
«Ференцварош»: Дибус, Блажич, Хайстер, Ботка, Фримпонг, Харатин (Игнатенко, 84), Шигер (Шкварка, 79), Изаэл, Зубков, Нгуен, Боли (Сигневич, 84).
Предупреждения: Фримпонг, 27. Терзиев, 59. Ботка, 66.
Судья: Юг (Словения).
12 декабря. Разград. Стадион «Лудогорец Арена».