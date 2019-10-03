«Лудогорец» разгромил «Ференцварош» в Лиге Европы

«Лудогорец» с разгромным счетом победил «Ференцварош» в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (3:0). Дублем отметился защитник Рафаэл Форстер.

«Лудогорец» набрал 6 очков и расположился на 1-м месте в группе H. «Ференцварош» с 1 баллом занимает 3-ю строчку.

Лига Европы

Группа H

«Ференцварош» (Венгрия) — «Лудогорец» (Болгария) — 0:3 (0:2)

Голы: Лукоки, 1 (0:1). Форстер, 40 (0:2). Форстер, 64 (0:3).

«Ференцварош» (Венгрия): Дибус, Блажич, Хайстер, Фримпонг, Ловренчич, Харатин, Шигер (Шкварка, 73), Изаэл, Зубков (Варга, 80), Нгуен, Боли (Сигневич, 73).

«Лудогорец» (Болгария): Илиев, Григоре, Недялков, Сисинью (Икоко, 69), Форстер, Марселинью (Моци, 46), Анисе, Баджи, Кешеру, Лукоки (Гуральски, 57), Вандерсон.

Предупреждения: Хайстер, 26. Григоре, 28. Лукоки, 43.

Удаление: Григоре, 43.

Судья: Франковски (Польша).

3 октября. Будапешт. Стадион «Групама Арена».

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