«Лудогорец» и ПАОК сыграют в Лиге Европы 11 декабря

«Лудогорец» и ПАОК сыграют в 6-м туре общего этапа Лиги Европы в четверг, 11 декабря. Матч пройдет на стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде (Болгария). Начало — в 20.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями игры «Лудогорец» — ПАОК можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига Европы. Общий этап. 6-й тур.

11 декабря 2025, 20:45. Лудогорец Арена (Разград)

Трансляцию матча «Лудогорец» — ПАОК в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при условии подписки на сервис).

«Лудогорец» в 5-м туре общего этапа победил «Сельту» (3:2) и 6 очками занимал 25-е место в таблице. ПАОК сыграл вничью с «Бранном» (1:1) и с 8 очками шел 17-м.