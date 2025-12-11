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11 декабря 2025, 17:45

«Лудогорец» — ПАОК: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

«Лудогорец» и ПАОК сыграют в Лиге Европы 11 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Reuters

«Лудогорец» и ПАОК сыграют в 6-м туре общего этапа Лиги Европы в четверг, 11 декабря. Матч пройдет на стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде (Болгария). Начало — в 20.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями игры «Лудогорец» — ПАОК можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига Европы. Общий этап. 6-й тур.
11 декабря 2025, 20:45. Лудогорец Арена (Разград)
Лудогорец
3:3
ПАОК

Трансляцию матча «Лудогорец» — ПАОК в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при условии подписки на сервис).

«Лудогорец» в 5-м туре общего этапа победил «Сельту» (3:2) и 6 очками занимал 25-е место в таблице. ПАОК сыграл вничью с «Бранном» (1:1) и с 8 очками шел 17-м.

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Лига Европы УЕФА
ФК Лудогорец
ФК ПАОК
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