«Лудогорец» — ПАОК: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
«Лудогорец» и ПАОК сыграют в Лиге Европы 11 декабря
«Лудогорец» и ПАОК сыграют в 6-м туре общего этапа Лиги Европы в четверг, 11 декабря. Матч пройдет на стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде (Болгария). Начало — в 20.45 по московскому времени.
За ключевыми событиями игры «Лудогорец» — ПАОК можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».
Трансляцию матча «Лудогорец» — ПАОК в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при условии подписки на сервис).
«Лудогорец» в 5-м туре общего этапа победил «Сельту» (3:2) и 6 очками занимал 25-е место в таблице. ПАОК сыграл вничью с «Бранном» (1:1) и с 8 очками шел 17-м.
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