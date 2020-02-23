«Лудогорец» направил запрос в УЕФА по поводу переноса матча с «Интером» из-за коронавируса

«Лудогорец» официально запросил информацию о том, пройдет ли ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Интера», сообщает Football Italia.

Ранее стало известно, что встреча, которая должна была пройти 27 февраля, может быть перенесена или пройдет без зрителей.

Уже перенесены более 40 матчей в низших лигах Италии, а также три встречи серии А.

Первая встреча между «Лудогорцем» и «Интером» завершилась со счетом 2:0 в пользу миланцев.

В Италии зарегистрированы 79 случаев заболевания коронавирусом — больше, чем в других странах Европы. 47 из них в Ломбардии, 17 — в Венето. В этих регионах сейчас не работают школы. На данный момент от болезни в стране скончались два человека.