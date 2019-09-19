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«Лудогорец» — ЦСКА: все голы матча

23:05
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«Лудогорец» принимает ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы.

Москвичи открыли счет в начале первого тайма — отличился Игорь Дивеев. ЦСКА получил право на штрафной удар на углу штрафной соперника. Никола Влашич точной передачей нашел Дивеева, которой ударом головой от земли послал мяч в ворота.

На 50-й минуте встречи «Лудогорец» провел опасную атаку, но, казалось, защита армейцев сумела справится. Правда, ей не удалось вынести мяч из штрафной и Вандерсон пробил в касание. Игорь Акинфеев не успел сложиться и пропустил мяч под собой.


Буквально через минуту «Лудогорец» провел еще одну удачную атаку и забил второй гол в ворота Акинфеева. Лукоки выскочил из-за спин защитников ЦСКА под фланговую передачу и с нескольких метров расстрелял ворота москвичей.

На 52-й минуте нападающий «Лудогорца» Клаудио Кешеру поразил ворота ЦСКА, сделав счет 3:1. Футболист болгарского клуба с лету пробил в дальний угол ворот Игоря Акинфеева.

Лудогорец — ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур




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