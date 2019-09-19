«Лудогорец» — ЦСКА: суперсэйв Акинфеева. Видео
22:20
В матче группового этапа Лиги Европы ЦСКА играет с «Лудогорцем».
В начале первого тайма у хозяев был опасный момент. Марселинью пробил под перекладиной головой из центра штрафной. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в последний момент успел в красивом прыжке дотянуться до мяча и отвести угрозу от ворота.
#ЛудогорецЦСКА — 0?:1?— СЭ ЦСКА (@cska_se) September 19, 2019
Акинфеев каким-то чудом реагирует на удар!
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