В матче группового этапа Лиги Европы ЦСКА играет с «Лудогорцем».

В начале первого тайма у хозяев был опасный момент. Марселинью пробил под перекладиной головой из центра штрафной. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в последний момент успел в красивом прыжке дотянуться до мяча и отвести угрозу от ворота.

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