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«Лудогорец» — ЦСКА: хозяева забили два гола за две минуты

23:07
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В матче группового этапа Лиги Европы «Лудогорец» принимает ЦСКА. В начале второго тайма хозяева сравняли счет — 1:1.

«Лудогорец» провел опасную атаку, но, казалось, защита армейцев сумела справится. Правда, ей не удалось вынести мяч из штрафной и Вандерсон пробил в касание. Игорь Акинфеев не успел сложиться и пропустил мяч под собой.

Буквально через минуту «Лудогорец» провел еще одну удачную атаку и забил второй гол в ворота Акинфеева.

Лукоки выскочил из-за спин защитников ЦСКА под фланговую передачу и с нескольких метров расстрелял ворота москвичей.

Лудогорец — ЦСКА

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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