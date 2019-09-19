В матче группового этапа Лиги Европы «Лудогорец» принимает ЦСКА. В начале второго тайма хозяева сравняли счет — 1:1.

«Лудогорец» провел опасную атаку, но, казалось, защита армейцев сумела справится. Правда, ей не удалось вынести мяч из штрафной и Вандерсон пробил в касание. Игорь Акинфеев не успел сложиться и пропустил мяч под собой.

Буквально через минуту «Лудогорец» провел еще одну удачную атаку и забил второй гол в ворота Акинфеева.

Лукоки выскочил из-за спин защитников ЦСКА под фланговую передачу и с нескольких метров расстрелял ворота москвичей.

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