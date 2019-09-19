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«Лудогорец» — ЦСКА: 17-летний Карпов — в основе москвичей

20:35
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В матче группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграет с «Лудогорцем» на выезде. Стали известны стартовые составы команд.

«Лудогорец»: Ренан, Сисинью, Григоре, Форстер, Недялков, Марселинью, Баджи, Абель, Лукоки, Кешеру, Вандерсон.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Карпов, Обляков, Бистрович, Влашич, Кучаев, Бийол, Нисимура.

Лудогорец — ЦСКА

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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