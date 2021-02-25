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Луческу считает стандарты основополагающим фактором матча с «Брюгге»

00:09
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от игры 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге». Первый матч завершился вничью (1:1).

«В Киеве была равная игра — мы знали, как нужно играть с соперником, а соперники понимали, как противостоять нам, — цитирует специалиста официальный сайт «Динамо» 24 февраля. — С точки зрения тактики поединок был абсолютно равным. У нас возникали проблемы при игре на втором этаже, при стандартах. Думаю, это будет основополагающим и в завтрашнем матче. Нам нужно как можно лучше сыграть в этом компоненте».

Матч «Брюгге» — «Динамо» состоится 25 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/eurocups/bryugge_dinamo_peredmatcheva_preskonferentsiya_mirchi_luchesku/

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