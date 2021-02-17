Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге».

«Матч двух равных команд? Пожалуй, это так, и в первую очередь, потому что встречаются два клуба, лидирующих в своих национальных чемпионатах, — цитирует тренера официальный сайт клуба 17 февраля. — Если я не ошибаюсь, таких пар больше нет. Мне кажется, этот поединок будет самым равным по силе среди всех.

Для нас очень важно сохранить равновесие между атакой и обороной, учитывая, что соперник играет в очень агрессивной, атакующей манере. Нам важно выходить из-под этого прессинга и использовать свободные зоны за их спинами".

Матч «Динамо» — «Брюгге» состоится 18 февраля и начнется в 18.00 по московскому времени.