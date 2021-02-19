Луческу считает, что «Динамо» пропустило гол из-за собственной ошибки

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал результат матча 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге» (1:1) 18 февраля. Он считает, что киевляне пропустили из-за собственной ошибки.

«Была задача не пропустить в этой игре, — цитирует специалиста официальный сайт клуба. — К сожалению, пропустили гол из-за нашей ошибки. Если были бы более прагматичны в обороне, могли бы выйти в атаку и забить еще один гол. У соперника лучше игровой ритм, у них много игр в чемпионате, они выигрывали единоборства на поле — «черно-синие» на ходу. Но, в общем была равная игра».

Ответный матч состоится в Бельгии 25 февраля.