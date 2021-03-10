Луческу оценил работу Эмери с «Вильярреалом»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» рассказал о сильных сторонах тренера соперников Унаи Эмери.

«Эмери — очень хороший тренер, который всегда детально все анализирует и скрупулезно готовится к каждой игре с точки зрения тактики, очень хорошо анализирует своих соперников, — цитирует специалиста официальный сайт клуба 10 марта. — «Вильярреал» имеет в своем составе очень много опытных игроков, особенно в сравнении с нашим составом. У Эмери были очень успешные периоды не только с «Севильей», но и в «Арсенале» и «ПСЖ» — везде, где он работал.

Что касается «Вильярреала», эта команда давно выступает в ла лиге, где все клубы хорошо друг друга знают, и там очень сложно удивить соперника в тактическом плане. Это очень крепкая команда, в составе которой есть 4-5 игроков в возрасте за 30 лет. Это опытные игроки, поигравшие на очень высоком уровне. Команда хорошо организована и сбалансирована».

Матч «Динамо» — «Вильярреал» состоится 11 марта. Начало в 20.55 по московскому времени.