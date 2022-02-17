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17 февраля, 23:56

Лучано Спаллетти: «В первом тайме «Наполи» показал, что мы можем играть с «Барселоной» на равных»

Евгений Петров
Корреспондент

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями после матча 1/16 финала Лиги Европы против «Барселоны» (1:1).

«Во втором тайме мы слишком глубоко сели в оборону, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Нам нужно прогрессировать. В первом тайме мы показали, что можем играть с «Барселоной» на равных. Мы можем вынести урок из этого матча. То, что мы делали иногда, мы можем делать все 90 минут».

В составе «Наполи» отличился Петр Зелиньски. У «Барсы» с пенальти забили Ферран Торрес. Ответный матч состоится 24 февраля.

Лига Европы УЕФА
ФК Барселона
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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