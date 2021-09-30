Лучано Спаллетти: «Один из членов штаба «Спартака» показывал какие-то жесты. Так нельзя»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после поражения в домашнем матче Лиги Европы от «Спартака» (2:3) ответил на вопрос, почему он вышел на поле после игры

— Ничего не случилось. Я просто шел. Один из членов штаба «Спартака» показывал какие-то жесты. Я пошел сказать ему, что так нельзя, особенно когда выигрывают, — подчеркнул Спаллетти.

— Вы очень спокойны после поражения. Не похоже на вас. Какие эмоции внутри?

— Конечно, я не совсем доволен результатом. Но нам нужно просто поработать над своей игрой. Впереди еще много матчей. Не то чтобы мне грустно. Просто надо посмотреть, проанализировать. И понять, как не допускать тех же ошибок.

— Насколько принципиальным был для вас матч, учитывая работу в «Зените»?

— Это был важный матч, но вся борьба еще впереди.

— Руй Витория сказал, что итальянские СМИ недооценили «Спартак», не придя на пресс-конференцию вчера. У вас не было недооценки?

— Мы знали, что «Спартак» сильная команда. Не знаю, почему Руй Витория думает, что его недооценили. Хотелось бы узнать, почему у него такое мнение. Мы уважаем всех соперников. Каждый соперник может победить. Это футбол.