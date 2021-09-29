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Лучано Спаллетти: «Игра с «Наполи» - важнейшая для «Спартака»

15:35
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака».

— Какие сложности вы ожидаете в игре со «Спартаком», особенно в плане обороны?

— «Спартак» проиграл первый матч дома. Они провели качественный матч, но пропустили на 93-й минуте. И завтра для них важнейший матч в турнире: в случае поражения они почти наверняка закончат борьбу в группе. И они очень хотят выйти на европейский уровень — играть в еврокубках, а когда играешь с итальянским клубом, то это всегда непросто.

— Вы четыре года тренировали в России, что помните по-русски?

— Привет моим русским друзьям (сказал по-русски). Всем привет в России, кто меня помнит.

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится завтра, 30 сентября. Начало встречи — в 19.45 (мск).

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Артем Калинин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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