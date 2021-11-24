Лучано Спаллетти: «Быстрый гол предопределил результат матча со «Спартаком»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после поражения от «Спартака» (1:2) в матче группового турнира Лиги Европы подвел итоги игры.

— Перед матчем вы сказали, что ждете чего-то от игроков. Что получилось?

— Трудно давать оценку — мы пропустили быстрый гол, который предопределил результат. Много теряли мяч, хоть и старались. Потом пропустили второй, и стало еще сложнее. После перерыва мы стали играть спокойнее, стройнее, но «Спартак» грамотно закрылся в своей штрафной, и нам было сложно что-то создавать.

Дубль в составе «Спартака» сделал Александр Соболев. У гостей забил Эльиф Эльмас.