Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Лучано Спаллетти: «Быстрый гол предопределил результат матча со «Спартаком»

20:56
Лучано Спаллетти. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Лучано Спаллетти. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после поражения от «Спартака» (1:2) в матче группового турнира Лиги Европы подвел итоги игры.

— Перед матчем вы сказали, что ждете чего-то от игроков. Что получилось?

— Трудно давать оценку — мы пропустили быстрый гол, который предопределил результат. Много теряли мяч, хоть и старались. Потом пропустили второй, и стало еще сложнее. После перерыва мы стали играть спокойнее, стройнее, но «Спартак» грамотно закрылся в своей штрафной, и нам было сложно что-то создавать.

Дубль в составе «Спартака» сделал Александр Соболев. У гостей забил Эльиф Эльмас.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как Баста похудел на 16 кг благодаря спорту
Названа самая популярная песня всех времен
1
7
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»