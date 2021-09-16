Российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал «СЭ» поражение «Спартака» от «Легии» (0:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Спартак» бился, пытался. Что поделать, если команда не умеет. Бесков в таких случаях говорил: «Смотрите на табло!» Слова Федуна? Сами видите, что он поторопился. Добавили еще один позор. Команда, которая не забивает, играет плохо. Тем более это не «Ювентус» или «Милан», а «Легия». С такой игрой трудно говорить о каких-либо шансах. За один день систему не поменять. Порядок в команде — целая работа. Надо просто пожать плечами и признать, что в этом году, к сожалению, проиграли", — сказал Лоза «СЭ».

Единственный гол в матче «Спартак» — «Легия», который прошел 15 сентября в Москве, забил нападающий польской команды Лирим Кастрати.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Наполи», матч состоится в Неаполе 30 сентября.