Лоза о «Спартаке»: «Можно ждать, что сегодня команда получит меньше 7 мячей»
Лоза дал прогноз на матч «Спартака» против «Лестера» в Лиге Европы
15:58
Музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги Европы между «Лестером» и «Спартаком».
«Я не думаю, что «Лестер» намного слабее «Зенита». «Лестер» — это полупрофессиональная команда. С «Зенитом» их можно сравнивать. Можно сегодня ждать от «Спартака», что он получит меньше 7 мячей. Побороться за очки? Статистика неумолима. В двух матчах из трех побеждают фавориты. Это и делает футбол привлекательным. Есть эффект непредсказуемости!» — сказал Лоза «СЭ».
Матч пройдет сегодня, 4 ноября, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум». Начало — в 23.00 по московскому времени.
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