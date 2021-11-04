Лоза о «Спартаке»: «Можно ждать, что сегодня команда получит меньше 7 мячей»

Музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги Европы между «Лестером» и «Спартаком».

«Я не думаю, что «Лестер» намного слабее «Зенита». «Лестер» — это полупрофессиональная команда. С «Зенитом» их можно сравнивать. Можно сегодня ждать от «Спартака», что он получит меньше 7 мячей. Побороться за очки? Статистика неумолима. В двух матчах из трех побеждают фавориты. Это и делает футбол привлекательным. Есть эффект непредсказуемости!» — сказал Лоза «СЭ».

Матч пройдет сегодня, 4 ноября, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум». Начало — в 23.00 по московскому времени.