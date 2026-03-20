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20 марта, 06:50

Пеллегрини: «В дополнительное время я ни разу не почувствовал, что «Рома» может проиграть «Болонье»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал поражение от «Болоньи» (3:4 д.в.) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Я горд, что ношу футболку этого клуба. Сегодня мы разочарованы. Мы сделали все возможное, чтобы показать отличную игру. «Рома» могла забить больше, но не переставала сражаться. В дополнительное время я ни разу не почувствовал, что мы можем проиграть. Сильное разочарование, особенно учитывая самоотдачу и усилия, которые мы приложили», — цитирует официальный сайт УЕФА Пеллегрини.

Первый матч закончился ничьей со счетом 1:1, поэтому «Болонья» вышла в четвертьфинал Лиги Европы, где встретится с «Астон Виллой».

Лига Европы. 1/8 финала.
19 марта, 23:00. Олимпийский (Рим)
Рома
3:4
Болонья
Нападающий &laquo;Болоньи&raquo; Николо Камбьяги забивает победный гол в&nbsp;ворота &laquo;Ромы&raquo;.Иосифов забил за «Целе», безумный матч в Риме. Команды Эмери, Николича и Ваноли — в четвертьфиналах
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Лоренцо Пеллегрини
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Болонья
ФК Рома
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