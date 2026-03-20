Пеллегрини: «В дополнительное время я ни разу не почувствовал, что «Рома» может проиграть «Болонье»

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал поражение от «Болоньи» (3:4 д.в.) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Я горд, что ношу футболку этого клуба. Сегодня мы разочарованы. Мы сделали все возможное, чтобы показать отличную игру. «Рома» могла забить больше, но не переставала сражаться. В дополнительное время я ни разу не почувствовал, что мы можем проиграть. Сильное разочарование, особенно учитывая самоотдачу и усилия, которые мы приложили», — цитирует официальный сайт УЕФА Пеллегрини.

Первый матч закончился ничьей со счетом 1:1, поэтому «Болонья» вышла в четвертьфинал Лиги Европы, где встретится с «Астон Виллой».