Пеллегрини назвал сильные качества «Мидтьюлланна»

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал победу над «Мидтьюлланном» (2:1) в матче 5-го тура Лиги Европы.

«Мидтьюлланн» — непростая команда: очень агрессивная, неуступчивая. Она сильна как в единоборствах, так и в контратаках. Это важная победа, так как «Рома» хотела исправить ситуацию после двух последних домашних матчей. Мы довольны игрой и результатом», — цитирует пресс-служба УЕФА Пеллегрини.

«Рома» набрала 9 очков и идет на 15-м месте в турнирной таблице общего этапа. «Мидтьюлланн» располагается на 2-й строчке — 12 очков.