Пеллегрини: «Рома» продолжает идти правильным путем»

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал победу над «Брагой» (3:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Сегодня, немного раскрепостившись, я чувствовал себя действительно здорово. Я очень счастлив. Мы продолжаем идти правильным путем. После того как я забил, команда показала отличную игру. Если бы кто-нибудь спросил меня перед матчем, чего бы я хотел, я бы ответил, что именно этого я и хочу.», — цитирует пресс-служба УЕФА Пеллегрини.

«Рома» с 9 очками занимает 14-е место в турнирной таблице. «Браза» идет на 22-й строчке — 7 очков.