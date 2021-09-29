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Лоренцо Инсинье: «Спартак» приехал за победой»

15:10
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Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака».

— Мы знали, что игра с «Лестером» получится сложной. У них отличные футболисты. Сперва мы проигрывали 0:2, было тяжело, но смогли сравнять счет. Может быть, этот матч станет важнейшим в турнире. Игра, которую ждем завтра — «Спартак» приехал за победой, и мы должны выложиться на 300 процентов. Мы хотим дойти до финала в этом турнире.

— Тебе осталось 4 гола до результата Марадоны за «Наполи». Побьешь эти рекорды?

— Я спокоен по поводу голов. Думаю лишь о том, чтобы играть хорошо. Думаю, как быть примером для остальных и в атаке, и в обороне. А что до матчей и голов — рад, конечно, забивать и приносить команде пользу.

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится завтра, 30 сентября. Начало встречи — 19.45 (мск).

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Артем Калинин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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